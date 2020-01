Trzy osoby zginęły w wyniku wypadku samolotu gaśniczego, który rozbił się w czwartek w Australii. Samolot, przeznaczony do gaszenia szalejących tam pożarów, spadł niedaleko Sydney. Zagraniczne media piszą o "wielkiej kuli ognia", która powstała w momencie katastrofy. Ponadto władze zaapelowały, by mieszkańców wschodniej części Canberry by nie opuszczali swoich domów – na ich ewakuację jest już za późno.