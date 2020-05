W Australii stwierdzono 3 przypadki zakażeń groźną chorobą odzwierzęcą. To papuzica, która może być śmiertelna – czytamy na łamach portalu abc.net.au. W dodatku wirus ten rozprzestrzenia się bardzo szybko.

Objawy papuzicy przypominają zapalenie płuc lub grypę. Często mogą być błędnie rozpoznane, co z kolei może doprowadzić do rozwoju groźnej dla życia sepsy. Jak podkreślają lekarze, starsi pacjenci mogą doświadczyć poważniejszych objawów ale chorobę można wyleczyć za pomocą antybiotyków.

Sepsa - jak rozpoznać jej objawy?

Do wykrycia zakażeń u ludzi doszło w Blue Mountains i Lithogw, na terenie Nowej Południowej Walii (Australia). Jak ostrzegają tamtejsze władze, należy unikać styczności z dzikimi ptakami bo to właśnie te zwierzęta są nosicielami wirusa. Choroba została wykryta u ptactwa zamieszkującego wyżej wymienione regiony.

Objawy

Jakie są objawy papuzicy? Występują one od 2 do 28 dni po zakażeniu. Jak podkreślał w rozmowie z mediami dr. Bradley Forssman, dyrektor ds. zdrowia publicznego, szczególną ostrożność powinni zachować mieszkańcy domów z ogrodem i używający kosiarek do trawników. Forssman wskazał również, że konieczne jest zakładanie maseczek i rękawiczek będąc poza domem, gdyż ryzyko zakażenia na zewnątrz jest znacznie większe.

Kontakt z ptakami lub pyłem zawierającym ptasie odchody może wywołać infekcję

- mówił dr. Forssman.

W miarę możliwości należy unikać bezpośredniego kontaktu z dzikimi ptakami, w tym dotykania ich i karmienia

- podkreślał.

Koronawirus w Australii

W Australii zakażenie koronawirusem stwierdzono u 7022 osób. 98 chorych na Covid-19 zmarło, zaś 6301 uznano za ozdrowiałych.

RadioZET.pl/abc.net.au