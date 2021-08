Niemowlę zmarło w szpitalu po ataku agresywnej sroki. Ptaka zamknięto w klatce

Wypadek zdarzył się w Brisbane w Australii. Para z dzieckiem spacerowała w parku Glindemann w południe 8 sierpnia. W pewnym momencie nadleciała sroka, która frunęła wprost na nich.

– Kobieta, próbując uniknąć zderzenia upadła na ziemię z dzieckiem na ramionach – powiedziała rzeczniczka pogotowia ratunkowego w Queensland cytowana przez Courier Mail.

Agresywna sroka zaatakowała matkę z dzieckiem w Brisbane

Inni spacerowicze usłyszeli „przerażający krzyk”. Pobiegli pomóc zrozpaczonym rodzicom. – Byłem już świadkiem szokujących zdarzeń, ale to przekracza wszystko, co do tej pory widziałem – mówił mężczyzna. Dodał, że był pod wrażeniem ojca poszkodowanej dziewczynki, który zachował zimną krew i natychmiast zadzwonił po pogotowie.

Karetka przyjechała po 10 minutach. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń głowy i w ciężkim stanie została przewieziona do szpitala. Niestety dziecka nie udało się uratować.

"Sroki dopadają cię jak tornado"

Pracownicy miejscy złapali srokę około godz. 15. i zamknęli ją w klatce. Park oznaczono taśmą i postawiono znaki ostrzegające przed agresywnymi srokami. Wielu mieszkańców skarżyło się na ataki tych ptaków w parku już wcześniej. Reporter Courier Mail, który był na miejscu, na własne oczy widział jeszcze co najmniej pięć ataków, zanim srokę udało się złapać. Niektórzy przechodnie zostali pokąsani do krwi.

Jeden z mieszkańców zgłosił podobny incydent Radzie Miasta już kilka tygodni temu. Inna mieszkanka mówi, że gdy wychodzi z domu, zabiera ze sobą kij. – Przylatują nie wiadomo skąd i dopadają cię jak tornado – powiedziała.

W sprawie wszczęto już postępowanie. Przedstawiciele miasta oświadczyli, że w okolicy umieszczono już wiele znaków ostrzegawczych, ale pojawią się kolejne.

