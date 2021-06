Do wypadku na Oceanie Indyjskim doszło ok. godz. 11.45 w niedzielę. Jacht roztrzaskał się na rafie i zatonął. Troje dorosłych uratowano ok. 2,5 godziny po tym, jak nadajnik radiowy pozwalający na ustalenie miejsca położenia w sytuacji zagrożenia (EPIRB), przywiązany do ciała jednej z kobiet, został aktywowany.

Kolejne dwie godziny zajęło odnalezienie mężczyzny i jego 11-letniej córki, którzy odpłynęli od pozostałej trójki. Zastępca dowódcy morskiej ekipy ratunkowej Wayne Harston powiedział, że mężczyzna przepłynął ok. 5 mil morskich (9,2 km) z dziewczynką w kierunku brzegu.

– Ojciec i córka odpłynęli od pozostałych trzech osób i faktycznie znaleźliśmy ich po tym, jak ktoś na plaży zauważył ich ok. 300 metrów od Jurien Bay – przekazał Harston. Ojciec i 11-latka byli w bardzo dobrym stanie. Zostali zabrani do szpitala śmigłowcem. Trzy inne osoby, które były w wodzie przez krótszy okres, doznały szoku i hipotermii.

Cała piątka na pokładzie jachtu miała na sobie kamizelki ratunkowe. Harston opisał warunki na wodzie jako "zdradliwe". Wiatr był bardzo silny, dochodził do 30-35 węzłów. Według niego pogoda była tak zła, że płynąca łodzią ekipa ratownicza musiała zawrócić do brzegu i kontynuować poszukiwania na pokładzie większego statku.

