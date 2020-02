Co najmniej dwie osoby zginęły w wyniku wykolejenia się pociągu relacji Sydney-Melbourne w Australii. W składzie znajdowało się 160 pasażerów. Stan kilku osób jest ciężki.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak dotąd potwierdzono, że w wypadku zginęły dwie osoby. Według "The Guardian", najprawdopodobniej są to maszyniści. Ofiar może być jednak więcej. Wiadomo, że jedna osoba w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Melbourne. Kilka innych przewieziono natomiast karetkami.

Pasażerowie opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcia i filmy przedstawiające wykolejone wagony pociągu oraz leżącą na boku lokomotywę.

- Wszyscy zostali zaprowadzeni do lokalnej stacji BP McDonald's, w której zorganizowano centrum medyczne - przekazała lokalna policja.

Wypadek pociągu XPT spowodował poważnie utrudnienia i opóźnienia w ruchu australijskich kolei. Niektóre połączenia zostały opóźnione o blisko dwie godziny.

RadioZET.pl/ CNN/ The Guardian/ Perthnow.com.au