Tragedia w ZOO w Shoalhaven (Nowa Południowa Walia, Australia). O sprawie pisze m.in. polski portal o2.pl.

35-letnia pracownica ogrodu zoologicznego wykonywała swoje obowiązki służbowe, gdy nagle zaatakował ją lew. Kobieta akurat czyściła wybieg dla drapieżników.

Pozostali pracownicy ZOO natychmiast zawiadomili pogotowie. Na miejscu zdarzenia służby medyczne przeprowadziła transfuzję krwi, a następnie helikopter przetransportował 35-latkę do szpitala w Sydney. Kobieta jest w stanie krytycznym – informują lokalne media.

Ratownicy medyczni stwierdzili, że atak zwierzęcia był "wyjątkowo okrutny". Australijka ma bardzo poważne rany głowy i szyi.

To było absolutnie wstrząsające. To niezwykle niebezpieczna sytuacja, zarówno dla pacjenta, jak i ratowników medycznych. Bycie pierwszą osobą, która weszła po tym do zagrody, było jednym z najbardziej przerażających doświadczeń - dosłownie musieliśmy wejść do jaskini lwa