Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Nagranie składa się z dwóch części. Na obu widzimy, jak nieznany mężczyzna z całej siły okłada po głowie ciężko rannego kangura, który nie jest w stanie się podnieść. Znajomi napastnika, którzy nagrywali szokujące sceny, a następnie opublikowali je w sieci, byli w doskonałych humorach.

Według policji, wydarzenie miało miejsce w Nowej Południowej Walii. W sprawie zostało już wszczęte śledztwo. – Wszystkie doniesienia o okrutnym traktowaniu zwierząt traktujemy bardzo poważnie i w tej sprawie prowadzone jest obecnie dochodzenie – przekonuje rzecznik Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

Oglądaj

Niewykluczone, że kangur doznał ciężkich obrażeń na skutek wcześniejszego potrącenia go autem przez te same osoby, które później nagrywały brutalne sceny. Dzięki zaangażowaniu internautów szybko udało się odnaleźć i opublikować dane agresorów.

RadioZET.pl/ Daily Mail