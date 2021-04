15-letni transpłciowy chłopiec z australijskiego Perth zmarł po próbie samobójczej. Rodzice nie mogli dojść do porozumienia w kwestii płci dziecka oraz podpisu z imieniem na nagrobku. Postanowili więc wyprawić dwa pogrzeby i podzielić prochy na pół.

15-latek z Perth w Australii zmarł 4 kwietnia w szpitalu - informuje "The West Australian". Rodzice nie mogli ustalić wspólnego stanowiska ws. płci swojego dziecka, a co za tym idzie, napisu na pomniku, wnieśli więc sprawę do sądu rodzinnego.

Australia. Perth. Pokłócili się o płeć zmarłego dziecka, wyprawili dwa pogrzeby

Po śmierci 15-latka matka chciała, by na nagrobku widniało imię męskie - zgodne z płcią, z jaką utożsamiało się jej dziecko. Jak relacjonowała - syn walczył o swoją tożsamość i martwił się, jakiego imienia będzie mógł używać w nowej szkole.

W rozmowie z "The West Australian" kobieta oświadczyła, że byłaby skłonna skierować sprawę do Sądu Najwyższego. Twierdziła, że jej syn nie zniósłby faktu umieszczenia niewłaściwego imienia na swoim pomniku. Z kolei ojciec nastoletniego Australijczyka opowiadał się za tym, by użyć żeńskiego imienia, które widnieje na akcie urodzenia dziecka. Ostatecznie matka stwierdziła, że może się zgodzić na użycie żeńskiego imienia w nawiasie.

Do rozprawy w Sądzie Najwyższym nie doszło. Rodzice doszli do porozumienia, podzielili prochy dziecka na pół i wyprawili dwa pogrzeby. Na nagrobkach umieszczono dwa imiona, nie wiadomo natomiast w jakiej kolejności. W akcie zgonu pozostało natomiast imię nadane dziecku przy urodzeniu.

Prawo w Australii Zachodniej nie pozwala dzieciom na zmianę imienia bez zgody obojga rodziców. Jeśli tylko jedno z rodziców wyrazi zgodę, sprawa trafia do sądu rodzinnego.

Rodzina wspominała, że 15-latek był wspaniałym przyjacielem i utalentowanym artystą, który świetnie rysował. W wieku 14 lat zdiagnozowanego u niego zaburzenie osobowości typu borderline.

W Polsce osoby w kryzysie psychicznym lub borykające się z myślami samobójczymi mogą zadzwonić na bezpłatny telefon Centrum Wsparcia - 800 70 2222, który jest czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, również w święta. Pomoc można znaleźć także na stronie internetowej www.liniawsparcia.pl.

