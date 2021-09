Trzylatek zaginął na kilka dni w buszu. Gdy policjanci go odnaleźli, pił wodę ze strumyka

Chłopiec, który jest autystyczny i nie mówi, zaginął w piątek na północy stanu Nowa Południowa Walia w Australii. Jego rodzina obawiała się, że został uprowadzony. Gdy go odnaleziono, siedział na brzegu strumyka i pił z niego wodę. BBC podało, że poza kilkoma zadrapaniami na nogach jego stan jest dobry.

Australia. Trzylatek zaginął na cztery dni w buszu

W poszukiwania chłopca zaangażowano ponad 100 osób - policjantów oraz wolontariuszy. Jak poinformowała BBC, miejsce, w którym go odnaleziono, było wcześniej przez nich dokładnie sprawdzane. Ojciec dziecka określił sytuację jako "cud". – Kilka razy upadł i pogryzły go mrówki, ale żyje. Wiem, że zachowywałem się, jakbym oszalał, ale nikt nie zrozumie, przez co przeszliśmy – powiedział ekipom telewizyjnym.

Premier Australii Scott Morrison również wyraził zadowolenie z odnalezienia chłopca. Rodzice dziecka powiedzieli, że wciąż nie wiadomo, czemu chłopiec oddalił się od domu, bo zazwyczaj trzymał się blisko.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK