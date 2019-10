Wojskowe samoloty wśród biurowców, pełnych ludzi. Szokujące wideo obiegło sieć

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Na nagraniach, które zaprezentował reporter telewizyjny Rob Morrison ze stacji 9News widać, jak zwinnie i sprawnie wojskowe maszyny przelatują wśród gąszczu budynków biurowych, robiąc niesamowite zwroty . Film pokazuje fenomenalne zdolności pilotów, ale i momentami podnosi nieco ciśnienie – niektóre ujęcia wyglądają wręcz niebezpiecznie. Należy podkreślić, że w budynkach, wśród których wirowały samoloty australijskich sił powietrznych, znajdowało się mnóstwo ludzi.

Oglądaj

Wojskowe samoloty przelatywały wśród biurowców, pełnych ludzi

Warto podkreślić, że do tego rodzaju pokazów lotniczych piloci są zawsze starannie przygotowani. Dzień pokazu poprzedzają miesiące ćwiczeń w symulatorze, a później – wielokrotnie powtarzane przeloty próbne.

Oglądaj

Nieprzypadkowo wybrana jest także trasa przelotu. Musi być zaplanowana tak, by umożliwić pilotującym wykonywanie wszystkich niezbędnych manewrów. Ponadto rządowe agendy zapewniały, że maszyna nie znajdzie się bliżej ścian budynków, niż na odległość 100 metrów. Według zapewnień władz, pokazy wojskowego lotnictwa odbywały się również z troską o środowisko.

Nie wszystkim mieszkańcom Brisbane podobają się jednak organizowano co roku pokazy. W październiku 2018 roku doszło do bardzo ryzykownej sytuacji. W trakcie wydarzenia, Boeing C-17, należący do australijskich sił powietrznych, znacznie obniżył swój lot, maksymalnie zbliżając się do okien biurowca. Pracujący w nim ludzie wpadli w panikę, a później bardzo szeroko krytykowali nierozważny pomysł pilota i organizatorów.

RadioZET.pl/o2.pl/wprost.pl