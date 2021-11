Do kina, na koncerty, do fryzjera tylko z certyfikatem. Szturm na punkty szczepień

Około 10 000 osób otrzymało pierwszą dawkę szczepionki w Austrii. Stało się to dzień po tym, jak rząd ogłosił wprowadzenie nowych przepisów. Restrykcje zezwalają na wstęp do restauracji, obiektów kulturalnych i innych obszarów zamkniętych tylko osobom zaszczepionym. Zainteresowanie szczepieniami jest największe od sierpnia.

Liczba szczepień przeciw COVID-19 w Austrii od kilku dni zauważalnie wzrosła. W punktach szczepień w niedzielę zaobserwowano długie kolejki. Według Der Standard w piątek, jeszcze przed ogłoszeniem nowych obostrzeń, pierwszą dawkę szczepionki przyjęło 17 000 osób.

Jak donosi The Local, w sobotę przeprowadzono około 32 000 szczepień, w większości były to dawki przypominające. Z raportu wynika, że lekarze podali w Austrii w tym tygodniu 213 000 szczepionek – to najwięcej od początku sierpnia.

Austria. Nowe obostrzenia dla niezaszczepionych. Tłumy przed punktami szczepień

Od poniedziałku w Austrii obowiązują bardziej rygorystyczne obostrzenia związane z pandemią. Osoby niezaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem, będą "praktycznie wykluczone z miejsc publicznych" – poinformował w niedzielę portal Vienna Online. Wprowadzona zostanie reguła 2G, oznaczająca ograniczenia dostępu do różnych miejsc publicznych dla osób, które nie są zaszczepione lub przeszły COVID-19 więcej niż 6 miesięcy temu. Paszporty covidowe będą uznawane za ważne, jeżeli od przyjęcia drugiej dawki nie minęło więcej niż 9 miesięcy.

Zasada 2G będzie obowiązywać we wszystkich miejscach publicznych – "do kina, teatru, na koncerty, do fryzjera, do podologa, do studia fitness lub na imprezy sportowe będzie można pójść tylko po zaszczepieniu lub wyzdrowieniu" – wylicza Vienna Online. Reguła 2G dotyczyć będzie też wizyt w szpitalach i placówkach opiekuńczych, a także w branży hotelarskiej. Wyjątkiem będą wizyty w miejscach opieki paliatywnej i hospicjach oraz na położnictwie, gdzie można nosić maskę FFP2.

Ważność testu PCR określono na 72 godziny, testu antygenowego - 24 godziny. Maski będzie trzeba nosić w sklepach, a także w muzeach i bibliotekach. Konieczne jest używanie maski FFP2, podobnie jak obowiązuje to od dłuższego czasu w Wiedniu. Nie ma wymogu noszenia maski "w środowiskach 2G" takich jak zajazdy czy hotele.

Przez miesiąc, do 6 grudnia, przewidziano okres przejściowy, w czasie którego będzie można dokonać brakujących szczepień. W tym czasie uznawane będą testy PCR. Specjalna zasada dotyczy osób, które zostały zaszczepione jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson - muszą one ponowić szczepienie do 2 stycznia, w przeciwnym razie nie będą uznawane za zaszczepione.

Zasada 2G dotyczy wszystkich osób powyżej 15. roku życia. Wyjątkiem są osoby, dla których szczepienie nie jest możliwe z powodów zdrowotnych, a także dzieci do 12. roku życia. W przypadku młodzieży do 15. roku życia uwzględniany jest certyfikat, wystawiany na podstawie testów przeprowadzanych w szkołach.

RadioZET.pl/PAP - Marzena Szulc/thelocal.at