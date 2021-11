Lockdown dla niezaszczepionych przeciw COVID-19 lub niewyleczonych z tej choroby wszedł w Austrii w życie. Nowe przepisy ogłosił podczas niedzielnej konferencji kanclerz Austrii Alexander Schallenberg.

Obostrzenia są jednymi z najsurowszych w Europie. Niezaszczepieni powyżej 12. roku życia, w tym ci, którzy nie chorowali w ostatnich miesiącach na COVID-19, mają zakaz wychodzenia z mieszkań i domów. Rząd ponowił też apel o zwiększenie liczby szczepień. - Liczba nowych infekcji jest wyższa, niż kiedykolwiek wcześniej – podkreślił Schallenberg.

Lockdown dla niezaszczepionych przeciw COVID-19 w Austrii

Minister zdrowia Austrii Wolfgang Mueckstein wyjaśnił, że obostrzenia nie dotyczą obywateli z ważnym świadectwem szczepienia lub nieszczepionych, którzy udowodnią przebycie COVID-19 w ciągu ostatnich 180 dni.

Przepisy dopuszczają możliwość wyjścia z domu do lekarza, skorzystania z ośrodków zdrowia lub punktów szczepień. Możliwe będzie także "zaspokojenie podstawowych potrzeb religijnych", chodzenie do szkoły czy na uniwersytet.

Schallenberg dodał, że kraje związkowe będą mieć możliwość podejmowania dalszych, selektywnych działań. Przyznał, że ogłoszone w niedzielę przepisy są "drastyczne", ale w razie potrzeby będzie można je modyfikować. – Trzeba podejmować odważne i zdeterminowane działania. Lockdown jest środkiem natychmiastowym. Ale jeśli tempo zachorowań się utrzyma, konieczne będzie podejmowanie kolejnych środków, także lokalnie – dodał Mueckstein.

Od poniedziałku każda osoba mieszkająca w Austrii będzie mogła być poddana kontroli w przestrzeni publicznej przez policję – dodaje portal ORF. Agencja APA szacuje, że wprowadzone przepisy "dotkną ok. 2 mln osób". Rozporządzenie obowiązywać ma wstępnie do 24 listopada, z możliwością przedłużenia. Tymczasem eksperci w Austrii wzywają do podejmowania dalszych działań w celu "ograniczania kontaktu", takich jak np. położenie większego nacisku na pracę on-line tam, gdzie jest to możliwe.

W sobotę 13 listopada surowsze niż dotychczas obostrzenia wprowadziła na trzy tygodnie Holandia. Władze wprowadziły tzw. łagodną blokadę – imprezy masowe przy pustych salach, krótsze działanie sklepów, wezwały pracodawców do wysyłania pracowników na pracę zdalną.

RadioZET.pl/PAP - Marzena Szulc