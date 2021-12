Austriacki resort zdrowia zaostrzył zasady kwarantanny w związku z Omikronem. Osoby, które miały kontakt z zakażonym nowym wariantem koronawirusa muszą udać się na 14-dniowe odosobnienie, z którego nie zwalnia ani negatywny test, ani certyfikat covidowy. Co więcej, osoby na kwarantannie będą musiały nosić maski ochronne z filtrem FFP2 niemal w całym domu.

Austria wprowadziła nowe wytyczne w związku z pojawieniem się Omikronu. Każda osoba, która miała kontakt z osobą zakażoną tym wariantem, trafia do kategorii pierwszej ryzyka i musi przejść 14-dniową kwarantannę.

Kolejnym nowym ograniczeniem jest obowiązek noszenia masek ochronnych z filtrem FFP2 w swoich domach przez osoby podejrzane o zakażenie Omikronem, jeśli opuszczą “prywatną strefę mieszkalną”. Dziennik "Der Standard" precyzuje, że chodzi o sypialnię lub pokój dziecięcy.

Austria. Obowiązek noszenia masek w domu poza "prywatną strefą mieszkalną"

Kwarantanna w Austrii została wydłużona z 10 do 14 dni, a jej zasady są bardziej restrykcyjne niż w większości krajów UE. Nie zwalnia z niej negatywny wynik testu PCR ani posiadanie cerfyfikatu covidowego. Osoba poddana kwarantannie będzie testowana dwukrotnie: pierwszego i 13 dnia odosobnienia. Izolacja zakończy się w przypadku uzyskania negatywnego wyniku drugiego testu na obecność wirusa Sars-CoV-2.

Wcześniej oprócz tego, że kwarantanna była o cztery dni krótsza, można było ją zakończyć już piątego dnia dzięki negatywnemu wynikowi testu na koronawirusa. Na obowiązkową kwarantannę nie trafiały również osoby zaszczepione oraz oraz ozdrowieńcy, którzy przeszli chorobę w ciągu ostatnich 180 dni. Należeli do kategorii drugiej ryzyka, mieli jedynie ograniczyć kontakty i uważnie obserwować, czy nie występują u nich żadne objawy COVID-19.

Zaostrzone zasady kwarantanny w Austrii

Mniej restrykcyjne zasady kwarantanny wciąż obowiązują, ale dla osób, które miały kontakt z osobami zarażonymi innymi wariantami koronawirusa. Austriackie władze zaostrzyły zasady w oczekiwaniu na wyniki badań m.in. sprawdzających skuteczność szczepionek przeciw Omikronowi.

Do tego czasu osoby, które miały kontakt z osobami zainfekowanymi nowym wariantem, muszą stosować się to zaostrzonych reguł. Nie mogą wychodzić z domu, a jeśli dzielą z kimś mieszkanie, powinny izolować się od innych domowników - nie wychodzić z pokoju, używać oddzielnej łazienki i kuchni, jeśli jest to możliwe, a także nosić maskę z filtrem FFP2.

Jak podaje Kurier i Die Presse, nowe zasady zaakceptowały władze wszystkich dziewięciu austriackich landów. W Austrii stwierdzono do tej pory tylko kilka przypadków Omikrona.

RadioZET.pl/Kurier/Die Presse/Local.at/oprac. AK