Akcja ratunkowa w jaskini Lamprechta (Salzburg) była prowadzona od czwartkowego wieczoru. Woda z gwałtownie topniejącego śniegu przedostała się do systemu tuneli, blokując drogę do wyjścia trzem badaczom z Polski. W piątek wieczorem z uwięzionymi w jaskini Polakami udało się skontaktować 4-osobowej ekipie nurków-ratowników. Polacy mieli objawy lekkiej hipotermii.

Jak ustalili w piątek ratownicy, Polacy znajdowali się ok. 400 metrów w głąb jaskini, ok. 20-30 minut spacerem od wyjścia. W jaskini panuje temperatura ok. 4 st. C. Służby ratownicze obawiały się, że minie wiele dni zanim woda opadnie na tyle, aby Polacy mogli wydostać się z jaskini. Na szczęście badaczom udało się wyjść o własnych siłach na powierzchnię jeszcze w piątek.

Austria. Polacy uwięzieni w jaskini żyją

„Polacy uwięzieni w jaskini byli w stanie opuścić ją dzisiaj około godz. 19., samodzielnie. Mają objawy hipotermii, ale są w dobrym stanie, pod opieką ratowników i medyków. Poziom wody w jaskini spadł w ciągu dnia tak bardzo, że udało im się pokonać zalane korytarze i wydostać na zewnątrz” – informuje portal MeinBezirk.

Jaskinia Lamprechta to jedna z najdłuższych jaskiń w Europie, jej system korytarzy ma długość całkowitą blisko 60 km, a różnice w poziomach wynoszą nawet do 1800 m.

RadioZET.pl/PAP - Marek Szulc/oprac. AK