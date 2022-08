Potężna burza spustoszyła południową Austrię. Zginęło dwoje małych dzieci

Burza, która przeszła w czwartek w południowej Austrii, spowodowała poważne zniszczenia. Śmierć poniosło dwoje dzieci.

Jak podała rzeczniczka lokalnego Czerwonego Krzyża Melanie Reiter, ofiary miały od 5 do 8 lat. Dzieci zostały przygniecione przez wyrwane drzewa w okolicy jeziora St. Andrä w Karyntii. Ucierpiało tam jeszcze kilkanaście innych osób, w tym pięcioro dzieci.

Austria. Burza w Karyntii. Nie żyje dwoje dzieci

„Groźne burze w Karyntii kosztowały dziś życie dwojga dzieci i zadały poważne obrażenia innym ludziom” - napisał na Twitterze austriacki kanclerz Karl Nehammer, który oficjalnie złożył kondolencje rodzinie ofiar.

Po burzy nurkowie kontynuowali akcję poszukiwawczą nad jeziorem St. Andrä. W okolicy znaleziono porzuconą odzież, więc istniało podejrzenie, że ktoś jeszcze może być w wodzie.

W innych miejscach w regionie wiatr zerwał dachy i spowodował inne uszkodzenia - przekazała agencja AFP. W Glanegg w powiecie Feldkirchen w wyniku burzy na ulice spadło wiele drzew. Jedno z nich uderzyło w jadący samochód 25-letniej kobiety, uszkadzając pojazd. Uszkodzony został również samochód 18-letniego kierowcy. Portal ORF podał, że autostrada A2 między St. Andrä a Wolfsbergiem została zamknięta z powodu fragmentów wyrwanych drzew, które spadły na jezdnię.

Nad jeziorem Klopeiner See 56-letni ratownik zatrudniony w hotelu poślizgnął się podczas burzy, wsiadając na rower wodny. Mężczyzna uderzył o pomost i wpadł do jeziora. Trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami.

Gwałtowne burze z piorunami przeszły również po południu przez Styrię i spowodowały ogromne zniszczenia.

Według meteorologów front nadszedł zupełnie niespodziewanie. Autostrady, drogi ekspresowe i linie kolejowe są zablokowane z powodu powalonych drzew. 50 tys. gospodarstw domowych jest obecnie bez prądu.

Austria przeżywa obecnie falę upałów, której towarzyszą gwałtowne burze. Eksperci twierdzą, że zmiana klimatu zwiększa częstotliwość i intensywność fal upałów i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych.

RadioZET.pl/AFP/ORF