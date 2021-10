Auto wjechało w grupę uczniów. Nie żyje 8-letnia dziewczynka

Samochód kierowany przez 30-latka wjechał w grupę uczniów w niemieckim landzie Hesja. Poważnie ranna została trójka dzieci. Jedno z nich zmarło po przewiezieniu do szpitala.

Policja podała, że do tragedii doszło w mieście Witzenhausen w Hesji. Kierowca samochodu osobowego z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w 6-osobową grupę dzieci, które szły do szkoły. Obrażenia odniosły trzy uczennice szkoły podstawowej – jedna z nich zmarła po przewiezieniu do szpitala. Poważnie ranne zostały dwie inne dziewczynki, a także 30-letni kierowca – podaje policja.

- Niestety, jedno z poszkodowanych w wypadku dzieci zmarło z powodu poważnych obrażeń. Pozostała dwójka nadal znajduje się pod opieką medyczną. Na chwilę obecną można powiedzieć, że obrażenia są poważne, ale ich życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo – przekazał w piątek po południu rzecznik lokalnej policji.

Auto wjechało w grupę uczniów. Jedno dziecko nie żyje

W akcji ratowniczej brało udział kilka karetek pogotowia. Wezwano także dwa helikoptery, które przewiozły ranne dziewczynki do szpitala. Według serwisu Bild.de, ofiara śmiertelna tragedii to 8-letnia dziewczynka.

- Jesteśmy przerażeni i bardzo dotknięci tym strasznym wypadkiem. Nasze myśli są z poszkodowanymi dziećmi i ich rodzinami - oświadczył starosta Stefan Reuss.

RadioZET.pl/PAP - Marzena Szulc