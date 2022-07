Autobus spadł w przepaść. Wielu zabitych. Wśród nich dzieci

W poniedziałek autobus zjechał z górskiej drogi i wpadł do głębokiego wąwozu w północnych Indiach. W wyniku wypadku zginęło 16 osób, w tym dzieci w wieku szkolnym.

W tragicznym wypadku autobusu zginęło 16 osób. Wśród ofiar były dzieci. Ci, którzy przeżyli upadek, w ciężkim stanie zostali przetransportowani do szpitala. - Ratownicy wyciągnęli ciężko rannych z wraku pojazdu i odesłali ich do szpitala - powiedział agencji prasowej "Press Trust of India" Ashutosh Garg, wysoki urzędnik z dystryktu Kullu w stanie Himachal Pradesh.

Wypadek w Indiach. Nie żyją dzieci

Inny urzędnik Prashant Sirkek Singh powiedział, że autobusem podróżowało około 20 pasażerów. Zdjęcia udostępnione w mediach społecznościowych ukazywały ratowników próbujących ratować ocalałych z uszkodzonego kadłuba żółtego autobusu.

Dokładna przyczyna katastrofy nie jest znana. Premier Indii Narendra Modi wyraził smutek z powodu zdarzenia. Śmiertelne wypadki drogowe są powszechne w Indiach z powodu brawurowej jazdy, źle utrzymanych dróg i starzejących się pojazdów. Według policji ponad 110 000 osób ginie co roku w wypadkach drogowych w tym kraju.

RadioZET.pl/ABC News