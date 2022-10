Oczy całego świata zwrócone są na Ukrainę. W sobotę wojska ukraińskie wyzwoliły Łyman, a w poniedziałek pojawiły się doniesienia o przełamaniu frontu nad Dnieprem pod Chersoniem. Nie milkną jednak obawy o użycie broni jądrowej przez Władimira Putina. Gospodarz Kremla, ogłaszając mobilizację w kraju, zagroził, że "Rosja użyje wszelkich dostępnych środków, jeśli jej integralność terytorialna będzie zagrożona".

Putin użyje broni jądrowej? Były doradca Putina: Ona ma wiele kalibrów

O możliwości użycia broni nuklearnej przez prezydenta Rosji mówił w programie "Dzień na świecie" w Polsat News były doradca Putina Gleb Pawłowski. Jego zdaniem arsenał jądrowy to ostatni argument Kremla. - Zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla Rosji, czy dla tej władzy - powiedział.

Zapytany o szczegóły, dodał, że "oczywiście, nie wszystko zostanie uruchomione od razu". - My sobie czasem wyobrażamy, że jest czerwony guzik, ktoś go naciska i koniec życia, ale prawda jest taka, że broń jądrowa ma wiele kalibrów - podkreślił.

Były doradca Putina przypomniał, że Rosja zaopatrzona jest w "broń neutronową i tak dalej". - Są naprawdę bardzo różne warianty - zaznaczył.

Emerytowany generał armii USA David Petraeus w ABC News przyznał, że rosyjski przywódca jest "zdesperowany" w obliczu kolejnych klęsk w Ukrainie. To mogłoby go popchnąć do użycia atomu. Zapowiedział, że w razie, gdyby tak się stało, USA i NATO wezmą za cel "rosyjskie siły konwencjonalne użyte do inwazji na Ukrainę".

Gleb Olegowicz Pawłowski to rosyjski politolog, dysydent w czasach ZSRR. W latach 1996–2011 był kremlowskim strategiem politycznym. Pełnił także funkcję szefa Fundacji Polityki Efektywnej.

RadioZET.pl/Polsat News