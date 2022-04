"Babciu, czy ja przeżyję?". Ranna Ukrainka opisała, jak zginął jej 14-letni wnuk

W rozmowie z brytyjską stacją Sky News ranna Ukrainka opisała, jak jej zięć i 14-letni wnuk zostali zabici, gdy rosyjskie wojsko ostrzelało ich dom w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy. - Ja żyję, a on nie. Powinnam ja zginąć, a on przeżyć - mówiła w rozmowie z telewizją.

Wojna w Ukrainie każdego dnia przynosi kolejne dramatyczne informacje o zabitych cywilach, a w tym kobietach i dzieciach. W rozmowie z brytyjską stacją Sky News ranna Ukrainka opisała, jak jej zięć i 14-letni wnuk zostali zabici. - Był wybuch, a potem dym, nic nie było słychać. Przed oczami niczego nie było widać, a potem zobaczyłam mojego wnuka leżącego na podłodze – relacjonuje Tetiana Macegora.

Do ostrzału doszło w poniedziałek. Po pierwszym ataku jej rodzina ukryła się w piwnicy, ale po jakimś czasie wyszła z niej, by ocenić straty. Wtedy w budynek uderzył drugi pocisk, który zabił zięcia i wnuka Macegory, Igora.

"Babciu, czy ja przeżyję?". Ukrainka opisała, jak zginął jej 14-letni wnuk

- Krzyczałam dziwnym głosem, jakby nie swoim: "Proszę, nie zamykaj oczu. Błagam! Nie zamykaj oczu" – wspomina przez łzy kobieta. Po rodzinę przyjechała karetka, ale 14-letni Igor zmarł w szpitalu. Córka Macegory wciąż jest w ciężkim stanie w szpitalu w mieście Dniepr.

Kobieta czuje się winna z powodu śmierci wnuka. "Babciu, czy ja przeżyję?" - pytał, gdy czekali w piwnicy na pomoc medyczną. - Powiedziałam, że przeżyje. Ale zobaczcie, co się stało, zdradziłam go. Ja żyję, a on nie. Powinnam ja zginąć, a on przeżyć. Żyłam o wiele dłużej niż on. Nigdy sobie tego nie wybaczę – mówi Macegora.

219 dzieci zginęło na Ukrainie w wyniku działań rosyjskich wojsk, 398 zostało rannych – poinformowało w piątek biuro prokuratora generalnego. Dane nie są pełne, ponieważ ukraińskie władze nie mają dostępu do wielu regionów okupowanych i objętych walkami.

RadioZET.pl/ PAP/ Sky News

