Koszmar w letniej rezydencji. Złodzieje zastrzelili starszego turystę

Do tragedii doszło na Bahamach, na Tursk i Caicos. Do prywatnej rezydenci włamali się złodzieje. Mężczyźni zastrzelili 71-letniego obywatela Wielkiej Brytanii, który przebywał tam w odwiedzinach u swojego przyjaciela.

Złodzieje byli zamaskowani. Do domu ofiary wtargnęli we wtorek, około godziny 23.00. Byli też uzbrojeni.

"Ostatecznie złodzieje uciekli z gotówką, pierścionkiem i zegarkiem"

Jak ustaliły brytyjskie media, mężczyźni chcieli głównie pieniędzy i kosztowności, w postaci biżuterii. Jak mówiła w rozmowie z dziennikarzami rzeczniczka prasowa policji na Turks i Caicos, "na razie nie znamy szczegółowego biegu zdarzeń, ale ostatecznie złodzieje uciekli z gotówką, pierścionkiem i zegarkiem.”

Przestępcy zastrzelili 71-letniego Brytyjczyka, który przyleciał w odwiedziny do rezydencji letniej swojego znajomego. Właściciel luksusowego domu również ucierpiał od strzałów, ale przetransportowano go do szpitala z obrażeniami, niezagrażającymi życiu.

Z kolei 71-latek zmarł szpitalu na Florydzie.

Jak stwierdziła policja w oświadczeniu wydanym po zdarzeniu, „liczba zabójstw na Turks i Caicos wzrosła do 10 w tym roku. Musimy powstrzymać dalszy rozlew krwi”.

