- Przeżyliśmy horror - mówią Reutersowi mieszkańcy wyzwolonej spod rosyjskiej okupacji Bałakliji w obwodzie charkowskim. We wtorek do miasta przyjechała furgonetka z paczkami żywnościowymi. Dla mieszkańców był to wzruszający moment. Niektórzy płakali, inni ściskali się z sąsiadami. Niestety dla innych wyzwolenie przyszło za późno.