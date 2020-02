Uzbrojony w pistolet napastnik otworzył we wtorek ogień w klinice kosmetycznej wewnątrz centrum handlowego w Bangkoku, zabijając byłą partnerkę i raniąc inną kobietę. Policja poinformowała, że zna tożsamość podejrzanego, ale wciąż nie został on ujęty.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Do ataku doszło we wtorek po południu w klinice mieszczącej się na czwartym piętrze domu handlowego Century The Movie Plaza – podał dziennik „Bangkok Post». Zginęła 28-letnia pracownica kliniki, a inna kobieta w podobnym wieku odniosła obrażenia i została przewieziona do szpitala.

Według portalu dziennika "Khaosod" sprawca i jego ofiara w ubiegłym tygodniu rozwiedli się po 10 latach małżeństwa. Zdaniem śledczych zabójstwo mogło wynikać z zazdrości, ale policja nie wyklucza obecnie żadnego motywu – podała gazeta.

„Khaosod» dotarł do nagrania z kamer monitoringu, na którym widać mężczyznę podchodzącego do biurka kobiety i strzelającego do niej z bliskiej odległości. Według dziennika napastnik pracował jako strażnik w innym centrum handlowym w Bangkoku.

Zamach w Nakhon Ratchasima. Żołnierz zabił 29 osób

Atak nastąpił zaledwie 10 dni po masakrze w centrum handlowym Terminal 21 w mieście Nakhon Ratchasima na północnym wschodzie Tajlandii. Żołnierz z miejscowej jednostki zabił łącznie 29 osób, w tym kilkanaście w centrum handlowym.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że w Tajlandii posiadanie broni palnej jest stosunkowo powszechne. Według danych ze strony Gunpolicy.org w 2016 roku w rękach prywatnych było w tym kraju ok. 10 mln sztuk broni palnej, czyli mniej więcej jedna na siedmiu obywateli. W 2016 roku w wyniku przemocy z użyciem broni palnej zginęło tam 1 729 osób.

Większość brutalnych przestępstw z użyciem broni palnej w Tajlandii związanych jest z problemami natury osobistej lub kradzieżami.

RadioZET.pl/PAP/Twitter