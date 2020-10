Bank Światowy zatwierdził 12 mld. dolarów na walkę z koronawirusem

Jak informuje Zarząd Banku, jest to część funduszy z ogólnej sumy 160 miliardów dolarów przygotowanych dla krajów rozwijających się pod koniec września, w ramach perspektywy finansowej związanej z walką z pandemią i obowiązującej do czerwca 2021 roku. Program obejmie finansowanie wsparcia logistycznego i technicznego dla krajów rozwijających się, by mogły przygotować się do wdrażania szczepionek na dużą skalę, oraz ma wesprzeć, również kredytami, firmy farmaceutyczne, które będą produkowały szczepionki dla tych krajów.

RadioZET.pl/PAP