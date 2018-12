Barack Obama w nowej roli! Wzruszenie i łzy na twarzach małych pacjentów [WIDEO]

Barack Obama odwiedził chore dzieci w jednym ze szpitali w Waszyngtonie. Były prezydent USA miał na sobie czapkę św. Mikołaja i worek pełen prezentów. Z kolei dzieci i personel szpitala powitali go piosenką „We Wish You a Merry Christmas”. Na wielu twarzach widać było prawdziwe wzruszenie.