Będzie nakaz aresztowania Władimira Putina? "Jest zbrodniarzem wojennym"

"Władimir Putin to zbrodniarz wojenny" - przekonuje Carla Del Ponte, była prokurator ONZ-owskich trybunałów karnych ds. zbrodni w b. Jugosławii i Rwandzie. Jak oceniła Del Ponte w wywiadzie dla szwajcarskiego dziennika "Le Temps", nakazy aresztowania Putina i innych wysokich rangą urzędników Rosji należy wydać natychmiast, aby mogli oni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne popełnione podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

"Jest to jedyne istniejące narzędzie do aresztowania sprawcy zbrodni wojennej" – wskazała Del Ponte. Zaznaczyła, że nakaz aresztowania nie oznacza, że Putin od razu trafi do więzienia. "Utrudniałby mu on jednak opuszczenie kraju, a także stanowiłby mocny sygnał, że wiele krajów jest przeciwko niemu" – powiedziała.

Będzie nakaz aresztowania Władimira Putina?

Wyraziła nadzieję, że Putin – podobnie jak Slobodan Miloszević, były prezydent Serbii uważany przez Zachód za głównego sprawcę wojen na Bałkanach w latach 90. – zostanie pewnego dnia aresztowany i postawiony przed sądem.

Prawie 6800 budynków mieszkalnych zostało zniszczonych przez wojska rosyjskie od początku agresji na Ukrainę – oświadczył w sobotę ukraiński minister rozwoju Ołeksij Czernyszow na Facebooku.

Jak podkreślił, w samym tylko Charkowie na północnym wschodzie kraju zniszczono ponad 1000 obiektów mieszkalnych, ale bardzo dużo budynków jest też zniszczonych w Czernihowie na północy i w Mariupolu na południu. Podkreślił, że odbudowanie tylko podstawowej infrastruktury będzie kosztowało kilkadziesiąt miliardów dolarów, a odbudowa miast i aglomeracji – setki miliardów.

RadioZET.pl/ PAP

