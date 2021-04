20 indyjskich studentów pielęgniarstwa, którzy przybyli do Belgii na początku zeszłego tygodnia, uzyskało pozytywny wynik testu na indyjski wariant koronawirusa. Władze nie były jak dotąd w stanie stwierdzić, w jaki sposób studenci zostali zakażeni.

Indie zmagają się z drugą falą pandemii koronawirusa, która uderzyła w ten kraj szczególnie mocno. Na ten moment są drugim na świecie państwem z największą liczbą zakażonych koronawirusem, po Stanach Zjednoczonych (31 mln zakażonych). Obecnie w Indiach jest ponad 2 mln aktywnych przypadków koronawirusa.

Indyjski wariant koronawirusa coraz groźniejszy

Eksperci wskazują na szerzenie się tzw. indyjskiego wariantu koronawirusa, który ma być szczególnie groźny i zaraźliwy. Pisał o nim już przed tygodniem dr Paweł Grzesiowski, immunolog i ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z Covid-19. „Nowy wariant koronawirusa wchodzi do gry w Europie, tzw. wariant indyjski B.1.617” – ostrzegał.

Dr Grzesiowski ostrzega, że indyjska odmiana posiada dwie istotne mutacje E484Q i L452R, jest zatem „mieszanką” wariantu z Brazylii (P.1) i USA (1.427). „Brak jeszcze danych o ucieczce naszej odporności, ale nie będzie mniej groźny niż powyższe” – podkreśla.

Belgia. 20 studentów z Indii zakażonych nowym wariantem koronawirusa

Jak donosi belgijska stacja VRT, 20 indyjskich studentów pielęgniarstwa, którzy przybyli do Belgii na początku zeszłego tygodnia i którzy uzyskali pozytywny wynik testu na indyjski wariant koronawirusa. VRT podaje, że grupa została poddana kwarantannie.

Zostali przetestowani zarówno przed wejściem na pokład samolotu do Europy w ich rodzinnym kraju, jak i po przybyciu na lotnisko Charles de Gaulle pod Paryżem. Niektóre z osób, które uzyskały wynik pozytywny na koronawirusa, zostały już zaszczepione VRT

Studenci mieli rozpocząć kursy pielęgniarskie w Leuven (Brabancja Flamandzka) i Aalst (Flandria Wschodnia). 20 uczniów, którzy uzyskali pozytywny wynik, należy do 43-osobowej grupy. Przybyli na lotnisko Charles de Gaulle 12 kwietnia i stamtąd udali się autokarem do Belgii.

Ekspert: winnym mógł być "superroznosiciel"

Główny belgijski wirusolog Marc Van Ranst stwierdził najpierw, że studenci mogli zostać zakażeni samolocie lub podczas oczekiwania w kolejce na test na obecność koronawirusa na lotnisku we Francji. Wykonali testy PCR w Indiach przed wylotem i szybkie testy po przybyciu na lotnisko. Wszystkie testy wypadły jednak negatywnie.

Van Ranst stwierdził następnie, że najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że zostali zakażeni podczas podróży autokarem z lotniska do Aalst i Leuven. Z kolei zdaniem mikrobiologa Emmanuela Andre - cytowanego przez Gazeta.pl - winnym rozpowszechnienia się wirusa mógł być w tym przypadku "superroznosiciel", który z kolei miał być jeden z pasażerów autobusu, który studenci zostali przetransportowani z Francji do Belgii.

Pierwsi studenci zaczęli chorować 17 kwietnia. Zostali przetestowani i stwierdzono, że mają indyjski wariant koronawirusa. Ponieważ byli na kwarantannie, jedyną osobą, z którą mieli bliski kontakt, jest kierowca autokaru, który przywiózł ich z Paryża. Wynik jego testu był jednak negatywny.

