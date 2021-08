Kobieta ma romans z szympansem. "Kocham to zwierzę, a ono kocha mnie"

Adie Timmermans nawiązała "bardzo bliską" relację z szympansem Chita. "Kocham to zwierzę, a ono kocha mnie" - przyznała kobieta w rozmowie z mediami. Romans trwał przez cztery lata do momentu, aż kierownictwo zoo w Antwerpii zdecydowało się zakazać kobiecie odwiedzin.

Adie Timmermans z Antwerpii dostała zakaz odwiedzania miejscowego zoo. Powodem są nietypowe stosunki, jakie kobieta nawiązała z 38-letnim szympansem Chitą. Adie twierdzi, że udało jej się zbudować ze zwierzęciem "szczególną więź".

- Kocham to zwierzę, a ono kocha mnie – powiedziała w rozmowie ze stacją ATV. Jak twierdzą pracownicy zoo, "romans" Adie i Chity trwa od czterech lat. Kobieta regularnie odwiedzała ogród zoologiczny, machała do szympansa przez szybę, przesyłała mu całusy.

Kobieta miała romans z szympansem. Ma zakaz odwiedzania zoo

Z pozoru niegroźna sytuacja doprowadziła jednak do pogorszenia się relacji Chity z innymi szympansami. - W trakcie godzin otwarcia ogrodu Chitę otacza tłum odwiedzających. Inne małpy zaczynają go przez to ignorować i nie jest on częścią ich grupy. Kiedy zoo jest zamknięte, Chita siedzi w osamotnieniu - przekonują pracownicy zoo w Antwerpii.

Kobieta otrzymała kategoryczny zakaz odwiedzania zoo i kontaktu z szympansem. - Nie mam w życiu niczego innego. Dlaczego chcą mi to zabrać? Innym gościom wolno odwiedzać Chitę. Więc dlaczego akurat nie mnie? – pytała w rozmowie z mediami.

Zoo przekonuje, że "Chita ma być szympansem z krwi i kości". Według pracowników ogrodu, Chita nie może być skupiona wyłącznie na kobiecie. W ten sposób nie nawiązuje relacji z innymi małpami i w konsekwencji odrzucenia może popaść w depresję.

RadioZET.pl/ Mirror/ Newsweek.com/ Telegraaf.nl