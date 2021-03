Benedykt XVI opowiedział w rozmowie z "Peoples Gazette" o kulisach swojej abdykacji z papieskiego tronu. Publicysta włoskiej gazety opisał swoją wizytę w domu klasztornym Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich, gdzie mieszka 93-letni Jozeph Ratzinger.

Emerytowany papież powiedział o swej rezygnacji: "To była trudna decyzja. Ale podjąłem ją z pełną świadomością i uważam, że zrobiłem dobrze".

Benedykt XVI opowiedział o kulisach swojej abdykacji

"Niektórzy moi przyjaciele, którzy są trochę +fanatykami+ dalej są rozzłoszczeni, nie chcieli zaakceptować mojej decyzji. Myślę o teoriach spiskowych, które się pojawiły po niej. Jedni mówili, że to wina skandalu VatiLeaks, inni, że to spisek gejowskiego lobby, inni, że to przez sprawę konserwatywnego teologa lefebrysty Richarda Williamsona" - oświadczył Benedykt XVI.

Dodał następnie: "Oni nie chcą wierzyć w decyzję podjętą świadomie. Ale mam czyste sumienie".

Joseph Ratzinger pytany o zbliżającą się podróż papieża Franciszka do Iraku ocenił, że będzie to "bardzo ważna wizyta". "Niestety przypada w bardzo trudnym momencie, co sprawia też, że to podróż niebezpieczna; z powodów bezpieczeństwa i Covid-19 oraz niestabilnej sytuacji irackiej". "Będę towarzyszył Franciszkowi moimi modlitwami" - zapewnił Benedykt XVI .

Oglądaj

Emerytowany papież wyraził też nadzieję, że nowy premier Włoch Mario Draghi rozwiąże kryzys w kraju. "To człowiek bardzo szanowany również w Niemczech" - zauważył.

ZOBACZ TAKŻE: Papież Franciszek i Benedykt XVI zaszczepieni przeciw Covid-19

Pytany o nowego prezydenta USA Joe Bidena odparł: "To prawda, jest praktykującym katolikiem. I osobiście jest przeciwko aborcji". "Ale jako prezydent prezentuje postawę zgodną z linią Partii Demokratycznej. W sprawie polityki gender nie zrozumieliśmy dobrze, jakie jest jego stanowisko" - dodał Benedykt XVI.

RadioZET.pl/ PAP