Benjamin Netanjahu, urzędujący premier Izraela, z zarzutami korupcyjnymi. Szef rządu został oskarżony o korupcję, nadużycia zaufania i defraudację przez prokuratora generalnego Izraela Awichaja Mandelblita.

Jerusalem Post podaje, że najpoważniejszym z zarzutów ciążących na premierze Izraela jest korupcja.

Oznacza to, że jego proces odbędzie się w sądzie rejonowym. Może zostać skazany na karę pozbawienia wolności Jerusalem Post

O zarzutach dla Netanjahu mówiło się w Izraelu od 2017 roku. To pierwszy w historii kraju akt oskarżenia wobec urzędującego premiera. Zapewne przełoży się na sytuację polityczną – przyspieszy wybory. Po ostatnich na czele rządu stał Netanjahu, choć jego partia Likud nie miała większości w Knessecie.

Jak podaje Reuters, Netanjahu grozi mu do 10 lat więzienia, jeśli zostanie skazany za korupcję. Przy skazaniu za defraudacje i nadużycie zaufania grozi mu 3 lata więzienia.

Proces premiera rozpocznie się prawdopodobnie dopiero za kilka miesięcy. Poza tym Netanjahu może się zdecydować na ugodę pozasądową, by uniknąć procesu agencja AP

Netanjahu odpiera dzisiejsze zarzuty. Zaprzecza im twierdząc, że jest niewinny. Prawo nie zmusza go do podania się do dymisji w związku z zarzutami.

Prezydent Izraela polecił, by Kneset wskazał kandydata na premiera

Oskarżenie Netanjahu przełożyło się na decyzję prezydenta Izraela. Reuwen Riwlin polecił dziś, by parlament wskazał głowie państwa kandydata na premiera. Nie będzie to łatwe – po ostatnich wyborach żadna z partii nie ma większości, wyklucza też możliwości koalicji.

Parlament ma 21 dni na wyciągnięcie kraju z politycznego impasu. Nowego kandydata na premiera musi poprzeć co najmniej 61 posłów.

Państwo Izrael przeżywa mroczny okres w swojej historii Reuwen Riwlin, prezydent Izraela

