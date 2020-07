Berlin. Lis kradł buty mieszkańcom stolicy Niemiec – informują zagraniczne portale. Złodzieja namierzył jeden z mieszkańców, Christian Meyer, któremu ukradziono but do biegania. Meyer o utracie obuwia napisał na platformie społecznościowej Nebenan.de. Szybko okazało się, że nie tylko jemu w okolicy zniknął pozostawiony przed domem but.

Jak podał serwis internetowy dziennika "Tagesspiegel", jakiś czas później Meyer zauważył w pobliżu lisa "przyłapanego na gorącym uczynku z niebieskimi klapkami w pysku" i zrobił mu zdjęcie.

Kilka dni później Meyer poszedł za zwierzęciem i odnalazł jego łup składający się z ponad stu butów, z których większość była "trochę pogryziona". Na zdjęciach opublikowanych w internecie widać różne rodzaje obuwia - w tym kapcie, sandały i buty sportowe - w różnych kolorach.

Lis ukradł mieszkańcom Berlina ponad 100 par butów

Według DW trzech właścicieli obuwia udało się już zidentyfikować, Meyer wciąż nie odnalazł jednak swojego zaginionego buta.

Lokalne media nie podają, jak długo lis kradł buty sprzed domów w Berlinie.

RadioZET.pl/PAP