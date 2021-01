Berlińczyk "surfował" na dachu autobusu. Nieodpowiedzialny "wyczyn" śmiałka zarejestrowała kamera. Rzeczniczka Berlińskich Zakładów Komunikacyjnych (BVG) ostrzega, że mogło dojść do masowego wypadku. - Kierowca autobusu nie miał szans tego zauważyć - dodaje.

Do nietypowego incydentu doszło we wtorek około godz. 15 w berlińskim tunelu Tiergarten. Do sieci trafił 29-sekundowy film, którego bohaterem jest mężczyzna "surfujący" na dachu autobusu. Nietypową rozrywkę nagrała kamera samochodowa.

Berlin: Mężczyzna "surfował" na dachu autobusu

Na nagraniu widzimy ubranego w szarą bluzę z kapturem śmiałka, który stoi na dachu autobusu przejeżdżającego przez tunel. Mężczyzna chodzi w tę i z powrotem, a kiedy na horyzoncie pojawia się sygnalizacja świetlna, robi unik.

Do sprawy odniosły się już Berlińskie Zakłady Komunikacyjne. Przedsiębiorstwo ostrzega przed naśladowaniem takiego wybryku i zapowiada kroki prawne. - Kierowca autobusu nie miał szans tego zauważyć - oświadczyła Petra Nelken, rzeczniczka prasowa BVG. - Gdyby mężczyzna spadł z dachu autobusu, mogłoby dojść do masowego wypadku - dodała.

Portal "Berliner Zeitung" przypomina, że w przeszłości w Berlinie dochodziło do takich incydentów. W 2014 roku 19-latek zginął w Schöneberg podczas "surfowania" na dachu szybkiej kolei miejskiej S-Bahn, kiedy pociąg wjechał w tunel. Dwa lata później w podobny sposób życie stracił 22-latek, który uderzył głową o most podczas jazdy na dachu metra w Kreuzbergu.

RadioZET.pl/"Berliner Zeitung"