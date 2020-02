Martwa Polka na jednej z ulic Berlina. Jej zwłoki znaleziono w śpiworze

O sprawie informuje niemiecki "Berliner Zeitung". Do zdarzenia miało dojść w poniedziałek ok. godz. 10 nad ranem w berlińskiej dzielnicy Mitte. Tego samego dnia, ok. godz. 21 przypadkowy przechodzień zauważył dwóch mężczyzn, którzy "szarpali i dziwnie obchodzili się ze śpiworem". Mieli zamiar go zakopać.

Zaalarmowano policję, która - gdy przybyła na miejsce - znalazła w śpiworze ciało kobiety. Według policyjnych ustaleń, miało ono widoczne ślady przemocy, co może wskazywać, że padła ofiarą zabójstwa. Ustalono również, że miała 53 lata i była narodowości polskiej.

Policja szybko zatrzymała przebywających w okolicy mężczyzn. Nie wiadomo na razie, jaki mają związek ze sprawą. To - podobnie jak denatka - również Polacy, w wieku 35 i 42 lat.

Śledczy wyjaśniają obecnie przyczyny oraz dokładne okoliczności śmierci kobiety. Wstępne wyniki sekcji zwłok wykazały, że do zgonu przyczyniły się osoby trzecie. Wiadomo, że była bezdomna i zamieszkiwała w ostatnim czasie w pustym magazynie niedaleko miejsca, gdzie ją znaleziono.

