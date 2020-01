Koronawirus mógł dotrzeć na Białoruś – alarmują tamtejsze media, powołując się na doniesienia z Mińskiego Szpitala Zakaźnego. Do lecznicy trafiła pacjentka, która wróciła z Chin z podejrzeniem niedawno zdiagnozowanej choroby zakaźnej. Jest w izolatce, zajmują się nią najlepsi medycy kraju.

Koronawirus sieje spustoszenie w Chinach. O niedawno zdiagnozowanym wirusie mówi cały świat. Sprawa jest bardzo poważna – najnowszy bilans mówi o 26 ofiarach, setkach zakażonych i zamknięciu m.in. wielomilionowego miasta Wuhan w Chinach.

Są poważne obawy, że koronawirus mógł dotrzeć na Białoruś. Media naszego wschodniego sąsiada donoszą o kobiecie, która wróciła niedawno z Chin z groźnymi powikłaniami: bólami mięśni, kaszlem i wysoką gorączką.

Z miejsca trafiła do wyizolowanej sali szpitala. Lekarze orzekli, że to ostra infekcja wirusowa płuc. Kobieta wróciła z Chin 20 stycznia, a więc w czasie rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV, co sprawia, że medycy nie wykluczają zagrożenia śmiertelną chorobą.

Zagrożony wirusem, który sieje spustoszenie w Chinach, był również chłopak dziewczyny. Agencja RIA Novosti przekazała, że w jego przypadku lekarze wykluczyli zakażenie.

Za źródła wirusa uznaje się 11-milionowe miasto Wuhan w Chinach. Według najnowszych doniesień wydostał się już z Azji - przypadki zachorowań odnotowano już w pobliskiej Japonii, Korei Południowej, Tajlandii, ale też Australii i USA.

RadioZET.pl/Belsat/Unian.info/Ria Novosti