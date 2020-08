Białoruś zmaga się z coraz większą liczbą aresztowanych. Cele są przepełnione, a wskutek braku kadrowych w więziennictwie wezwano do pomocy wojsko.

Piekło tamtejszego aresztu przechodzi polski student, Kacper Sienicki. Wraz z dwoma kolegami zostali zatrzymani na protestach na Białorusi.

Do tej pory nie był znany jego los – służby białoruskie nie podawały informacji o areszcie, w którym przebywa. Przełom nastąpił dzisiaj, wskutek wytężonych działań rodziny i konsulatu RP.

Mam nadzieję, że go wypuszczą. Jedzie do niego polski konsul na Białorusi razem z pełnomocnikiem. Jest duża szansa, że uda się im go wyciągnąć