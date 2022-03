Białoruś dołączy do wojny w Ukrainie? Nowe informacje od doradcy Zełenskiego

Ukraińskie władze nie spodziewają się, że białoruskie wojsko przyłączy się teraz do wojny w Ukrainie – poinformowała agencja Unian, cytując wypowiedź doradcy ukraińskiego prezydenta.

Białoruś może wkrótce dołączyć do inwazji na Ukrainę – podała we wtorek telewizja CNN, powołując się na źródła amerykańskie, białoruskie i NATO. Jednak doradca ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego twierdzi, że prawdopodobieństwo, że białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka zdecyduje się wziąć udział w wojnie wynosi "od 15 do 20 procent".

Białoruś zaatakuje Ukrainę?

Łukaszenka jest bliskim sojusznikiem prezydenta Rosji Władimira Putina. Chociaż rosyjskie siły wojskowe wykorzystują terytorium Białorusi do ataków na Ukrainę, Białoruś nie bierze czynnego udziału w wojnie, mimo ponawianych wezwań z Moskwy – zauważa niemiecka agencja dpa.

Władze w Kijowie twierdzą, że około 60 procent białoruskich żołnierzy jest przeciwnych udziałowi w wojnie w sąsiednim kraju. – Jeśli jednak otrzymają taki rozkaz, przekroczą granicę. Niektórzy z nich będą nawet walczyć – dodał powiedział Ołeksij Arestowicz.

Trwa wojna w Ukrainie. To nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.

Wojna w Ukrainie. Najnowsze informacje na żywo:

RadioZET.pl/PAP