Białoruś sprawdza gotowość bojową swoich wojsk. Ukraina ostrzega

Część jednostek specjalnych należących do białoruskiej armii, otrzymały polecenie sprawdzenia gotowości bojowej - ostrzega Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Na wysokości obwodu wołyńskiego i polskiej granicy, jednostki sił zbrojnych Republiki Białorusi realizują zadania wzmocnienia bezpieczeństwa. Wzmacniana jest również granica białorusko-ukraińska w obwodzie brzeskim.

– Bardzo dobrze pamiętam, jak w nocy 24 lutego rozpoczęła się inwazja na Ukrainę z terytorium Białorusi. Wcześniej Białorusini przysięgali, że Białoruś nie stanowi dla nas zagrożenia. Nie mamy złudzeń co do Białorusi. Mamy trzeźwą analizę tego, co się dzieje i jak nie dawać Łukaszence dodatkowych powodów do podjęcia pewnych decyzji – powiedział szef ukraińskiej dyplomacji Dymytro Kułeba.

Szef dyplomacji zaznaczył, że jego stanowisko jest w tej kwestii niezmienne. – Jeśli białoruskie siły zbrojne wkroczą na terytorium Ukrainy, to natychmiast zaproponuję zerwanie z nimi stosunków dyplomatycznych – wskazał. Kułeba podkreślił, że Białoruś jest "wspólnikiem zbrodni przeciwko Ukrainie" i "nie ma co do tego wątpliwości". – Dlatego nie ma dla nich wymówek i nie będzie – dodał.

Liczne ostrzały w Ukrainie

Tymczasem siły rosyjskie ostrzeliwały z czołgów oraz artylerii około 30 miejscowości na południu Ukrainy, w tym okolice Mikołajowa i wsi Prybuzke w obwodzie mikołajowskim. Ponadto wojska rosyjskie prowadziły tam zwiad przy użyciu samolotów bezzałogowych.

Ostrzeliwane były liczne regiony Ukrainy. W obwodzie charkowskim na północnym wschodzie kraju siły rosyjskie atakowały Charków i wiele innych miejscowości, w tym Dementijiwkę i Koroboczkyne. Ostrzeliwano też obwody czernihowski i sumski na północy i północnym wschodzie Ukrainy.

Na kierunku słowiańskim siły ukraińskie odparły rosyjską próbę natarcia w stronę osi Dowheńke-Bohorodyczne, a na kierunku kramatorskim w stronę osi Jaremiwka-Dołyna. Wojska ukraińskie zmusiły też siły rosyjskie do wycofania się z działań ofensywnych na kierunkach bachmuckim i awdijiwskim.

