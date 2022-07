Białoruś wzywa do zburzenia muru. "Polska niszczy ekosystem europejski"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi wezwało Polskę do zlikwidowania ogrodzenia na granicy. Zdaniem Mińska zaburza on ekosystem tej części Europy i jest sprzeczny z prawem międzynarodowym.

"Białoruś wzywa Polskę do zaprzestania nadużywania swojej pozycji terytorialnej i wypełnienia zobowiązań międzynarodowych oraz do zburzenia muru, który negatywnie wpływa na ekosystem całego europejskiego regionu" - napisano na Twitterze MSZ Białorusi.

Mur na granicy z Białorusią

– My widzimy koniec inwestycji 15 lipca. Wydłużyliśmy umowy, zdecydowaliśmy się na aneksy ze względu na pewne obiektywne okoliczności, które się pojawiły – powiedział wiceszef MSWiA, zaznaczając, że chodzi m.in. o montaż pali pod zaporę.

– To są jak gdyby prace montażowe, bo wszystko już jest, tylko trzeba złożyć ostatnie klocki – podkreślił. Jednak nie jest tak, że wszystkie prace skończą się w połowie lipca, bo np. bariera elektroniczna ma być ukończona we wrześniu.

Koniec obostrzeń na granicy

Po 10 miesiącach przestaje obowiązywać zakaz przebywania w 183 miejscowościach w woj. lubelskim i w woj. podlaskim położonych przy granicy z Białorusią. Wprowadzono go w związku z presją migracyjną reżimu Alaksandra Łukaszenki. Nie został on przedłużony, ponieważ rząd ogłosił zakończeniem budowy zapory. Jedyne utrzymane ograniczenie to zakaz zbliżania się w pasie 200 metrów, wyłącznie na podlaskim odcinku granicy.

Od 2 września ubiegłego roku obowiązywał 30-dniowy stan wyjątkowy, który został przedłużony o 60 dni, do 30 listopada. Zgodnie z konstytucją nie mógł być ponownie przedłużany, więc rządzący wprowadzili w życie zakaz przebywania w 183 miejscowościach przylegających do granicy, na mocy znowelizowanej ustawy o ochronie granicy państwowej. Z powodu ukończenia budowy muru zmieniły się obowiązujące nakazy przy granicy z Białorusią.

Zakaz podchodzenia na odległość 200 metrów od granicy obowiązuje na odcinku 203,5 km, od trójstyku granicznego Polski, Białorusi i Litwy, do znaku granicznego nr 498 oraz od północnego brzegu Bugu do znaku nr 444. Za złamanie zakazu grozi mandat.

Budowa płotu, który postawiono na odcinku granicy polsko-białoruskiej, rozpoczęła się 25 stycznia. Miała się ona pierwotnie zakończyć do ostatnich dni czerwca.

RadioZET.pl/PAP