Białoruś zaatakuje Ukrainę? „Jesteśmy gotowi, będziemy stawiać opór”

Jesteśmy gotowi na to, że Białorusini przyłączą się do rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie - oświadczył w piątek szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow. Według ukraińskich wojskowych i urzędników Białoruś przygotowuje się do inwazji na Ukrainę i może do niej dojść już w piątek przed godz. 20 czasu polskiego - poinformował portal Ukraińska Prawda.

Wojna w Ukrainie została poprzedzona wspólnymi ćwiczeniami rosyjskich i białoruskich sił zbrojnych. Łukaszenko oficjalnie nie dołączył do ataku, część sił inwazyjnych Rosji dostała się do Ukrainy właśnie z Białorusi. Z lotnisk w tym kraju operuje także rosyjskie lotnictwo.

Piątkowe spotkanie Łukaszenki z Putinem w Moskwie może jednak zmienić tę sytuacją. Ukraińska Prawda donosi, że Białoruś może przyłączyć się do Rosji. Ukraińcy wskazali, że doszło do prowokacji i ostrzelania białoruskiej wsi z ukraińskiego terytorium, co ma być pretekstem do zarządzenia ataku przez Łukaszenkę. To niebezpieczna sytuacja, ale jesteśmy gotowi – stwierdziła Ukraina.

Białoruś dołączy do Rosji przeciw Ukrainie? Daniłow: jesteśmy gotowi

- Utrzymujemy sytuację pod kontrolą. Zdajemy sobie sprawę, że dla nas to jest niebezpieczna sytuacja, jeśli Białorusini dołączą się do Rosji, ale jesteśmy na to gotowi - powiedział szef ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ołeksij Daniłow cytowany przez portal RBK-Ukraina.

Jak dodał, ukraińskie wojsko nie prowokuje Białorusi, wojskowi są jednak świadomi, że samoloty wylatywały z białoruskich lotnisk.

Według ukraińskich wojskowych i urzędników Białoruś przygotowuje się do inwazji na Ukrainę i może do niej dojść już w piątek przed godz. 21 czasu kijowskiego (godz. 20 czasu polskiego) - poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się między innymi na anonimowe źródła.

Informację taką zamieściło również Centrum Komunikacji Strategicznej i Bezpieczeństwa Informacji przy Ministerstwie Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy na swoim profilu w serwisie Facebook.

Ołeksij Daniłow dodał, że według Ukrainy Alaksandr Łukaszenka nie podejmie decyzji o dołączeniu Białorusi do prowadzonej przez Rosję wojny sam – zostanie ona wymuszona przez Władimira Putina. - Ale jeśli zrobi choć jeden krok przez naszą granicę, będziemy stawiać opór - zadeklarował Daniłow.

RadioZET.pl/PAP

