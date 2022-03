„Wysokie ryzyko ataku Białorusi na Wołyń”. Ukraiński wywiad alarmuje

Wojna w Ukrainie wybuchła, gdy wojska rosyjskie zaatakowały z terytorium Białorusi. Alaksandr Łukaszenka wiele razy zapewniał, że rządzony przez niego kraj nie ma zamiaru przyłączać się do wojny. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że Putin coraz intensywniej nalega na włączenie do inwazji białoruskich sił zbrojnych. Miało już nawet dojść do prowokacji i ostrzelania Białorusi z terytorium Ukrainy.

Ukraiński wywiad ostrzegał, że Łukaszenka był bliski podjęcia decyzji o przystąpieniu do wojny. Podejrzewano, że do takiego porozumienia miało dojść podczas moskiewskiego spotkania z Putinem. Wojska Białorusi do konfliktu się nie przyłączyły, ale ryzyko takiego ruchu jest wciąż bardzo wysokie. Nowe informacje ukraińskiego wywiadu wskazują na przystąpienie Białorusi do wojny po stronie Rosji „w ciągu najbliższego dnia-dwóch dni”.

Białoruś włączy się do wojny w ciągu dwóch dni. Nowe informacje ukraińskiego wywiadu

Według ukraińskiego wywiadu w ciągu najbliższego dnia-dwóch dni Białoruś przystąpi do wojny po stronie Rosji. Źródła wojskowe i w strukturach siłowych Ukrainy twierdzą, że kierownictwo Białorusi podjęło taką decyzję mimo oporu ze strony szeregowych żołnierzy i ludności. Inne źródło w organach ochrony prawa potwierdziło te doniesienia.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zapewnił, że siły ukraińskie są gotowe do odparcia ofensywy. Doradca ukraińskiego szefa MSW Wadym Denysenko powiedział w niedzielę rano, że za sygnał alarmowy uważa fakt wyjazdu z Ukrainy wszystkich pracowników białoruskiej ambasady w piątek-sobotę.

To moja osobista opinia. Oceniam teraz możliwość przystąpienia Białorusi do wojny na 60 procent. Jeszcze tydzień temu było to 40 procent. Wadym Denysenko

Doniesienia o możliwym ataku z terytorium Białorusi pojawiały się w mediach ukraińskich już wcześniej; armia ukraińska ostrzegała, że 11 marca Białoruś włączy się do wojny, co jednak nie nastąpiło. Po spotkaniu Putin-Łukaszenka ogłoszono za to, że Rosja przekaże Białorusi „najnowocześniejszą broń” w zamian za „zaawansowane technologie rolnicze”.

