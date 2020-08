Aleksandr Łukaszenka po wystąpieniu przed robotnikami w jednym z zakładów produkcyjnych podszedł do protestującego robotnika, który nagrywał go smartfonem. Film trafił do sieci - uchwycono moment, w którym "ostatni dyktator Europy" grozi mężczyźnie mówiąc m.in., że "okrutnie się z nim rozprawi".