Jedna z osób, u których oficjalnie potwierdzono koronawirusa na Białorusi, zataiła po powrocie do kraju z Niemiec, że wcześniej była we Włoszech. Zanim mężczyzna trafił do szpitala, mógł zarazić ponad 90 osób. Na Białorusi jest już 27 potwierdzonych nosicieli Covid-19.