O pierwszej ofierze śmiertelnej trwających od niedzieli protestów informują na Twitterze polski dziennikarz Andrzej Poczubut, a także ekspert ds. Europy Wschodniej i wykładowca akademicki Tadeusz Giczan.

Mężczyzna miał zginąć na ulicy Prytyckiego w Mińsku. Miał trzymać w dłoni ładunek wybuchowy, który próbował odrzucić w stronę milicjantów. Niestety, granat miał mu eksplodować w dłoni.

Giczan udostępnił z kolei komunikat białoruskiego MSW (o którym wspomniał także Poczobut)"

"Podczas konfrontacji ze służbami specjalnymi, które przybyły, aby odblokować plac, jeden z protestujących próbował rzucić niezidentyfikowany ładunek wybuchowy w bok funkcjonariuszy organów ścigania. Wybuchł w jego dłoni, mężczyzna odniósł obrażenia nie dające się pogodzić z życiem" - cytuje to oświadczenie portal Tut.by:

Zamieszki trwają też w innych częściach miasta. Na północy Mińska przy galerii handlowej Ryga (ulica Surhanawa) protestujący zbudowali barykady, za którymi schronili się przed naporem funkcjonariuszy służb specjalnych i policji. Niezależny dziennik "Nasza Niwa" podał, że ulicą Wołgogradzką ku siedzibie telewizji państwowej podąża tłum demonstrantów, podczas gdy w tym samym kierunku zmierza kolumna wozów wojskowych i żołnierzy.

O tym, co dzieje się w Mińsku, mówił też podczas rozmowy telefonicznej ze swoją redakcją dziennikarz OKO.Press Maciej Piasecki, który przebywa w stolicy Białorusi. Jestem przy barykadzie obok metra Puszkinskaja, wybuchają granaty hukowe, oddycham rozrzedzonym gazem łzawiącym. OMON atakuje, ludzi uciekają. Też biegnę":

W Mińsku przebywa także m.in. redaktor naczelny "Krytyki Politycznej" Sławomir Sierakowski. On z kolei musiał przerwać połączenie z TVN24, gdyż w stronę grupy, w której się znajdował, biegli uzbrojeni funkcjonariusze. Granaty hukowe, pojedyncze strzały, były też serie z karabinów gumowych.

To nie jest jakaś masakra, że wali się do ludzi, jak do kaczek. Raczej się wybiera takie miejsca, poszczególnych demonstrantów, którzy są troszkę oddzieleni. Ostrzeliwany był na pewno przystanek, być może dlatego, że te siły uznały, że tam są jacyś szczególnie prowokujący ludzie albo po prostu, że to będzie głośne, bo to są szyby. Chcą przestraszyć ludzi.