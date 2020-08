Białorusini nie ustają w sprzeciwie wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Pobicia, łapanki, odgłos granatów hukowych czy wystrzały broni to teraz codzienność na Białorusi. Początkowo o protestach i brutalności milicji informowały niezależne media i blogerzy, jednak ich praca była utrudniona ze względu na ograniczenia w dostępie do sieci. Teraz swój przekaz zaprezentowała także reżimowa telewizja.

Na wideo opublikowanym na Twitterze reżimowej telewizji na Białorusi widzimy sześć osób z licznymi obrażeniami i skrępowanymi rękami, stojących pod ścianą. Są wyraźnie przestraszone. Na filmie młodzież skruszonym głosem oświadcza, że ma wyrzuty sumienia i już nie chce rewolucji. Według twórców materiału wśród zatrzymanych są obywatele Białorusi i Ukrainy.

Przekaz jest jasny. Chodzi o to, by pokazać rodakom, że nie potrzeba wiele, aby protestujący zrezygnowali ze swoich zamiarów.

Dla części białoruskiego społeczeństwa jest to nawoływanie: popatrzcie, kto to powoduje, nie pójdźcie tą drogą. Dla innych jest to zastraszenie i pokazanie tego, co możemy wam zrobić, że przyznacie się do wszystkiego. Czy to będzie działało? Zobaczymy, manifestacje mają to do siebie, że z czasem ludzie przestają się bać