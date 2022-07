Biden ma propozycję dla Putina? Chodzi o "listonosza śmierci"

W najbliższych dniach ma odbyć się rozmowa szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Jednym z tematów będzie m.in. uwolnienie przetrzymywanych przez Rosję obywateli USA. Rosja może chcieć w zamian ekstradycji najsłynniejszego handlarza bronią na świecie Wiktora Buta, zwanego "listonoszem śmierci". Od lat przebywa on w więzieniu w USA.

Antony Blinken stwierdził podczas konferencji prasowej, że USA przedstawiły Rosji konkretną i "znaczącą" propozycję, by umożliwić uwolnienie koszykarki Brittney Griner oraz więzionego od 2018 roku byłego żołnierza piechoty morskiej Paula Whelana i zamierza omówić tę propozycję podczas rozmowy z Ławrowem.

Sekretarz stanu USA nie chciał zdradzić, czy propozycja zakłada deportację do Rosji skazanego w USA handlarza bronią Wiktora Buta, o którego zwolnienie od dawna ubiegała się Moskwa. Wcześniej USA zwolniły z więzienia rosyjskiego pilota oskarżanego o przemyt narkotyków Konstantina Jaroszenkę, zaś Rosja uwolniła innego byłego marine, Trevora Reeda.

"Listonosz śmierci"

Wiktor But to jeden z najsłynniejszych handlarzy broni na świecie, który zyskał przydomek "listonosza śmierci". Na początku lat 90-tych założył kilka transportowych linii lotniczych. Najprawdopodobniej firmy pomagały w nielegalnym, międzynarodowym handlu bronią produkcji radzieckiej i rosyjskiej.

But został w wyniku starań USA zatrzymany w 2008 w Bangkoku, następnie odbyła się ekstradycja do USA (2010), a obecnie jest przetrzymywany w więzieniu w Nowym Jorku. 2 listopada 2011 amerykański sąd uznał go winnym zarzucanych mu czynów. 4 kwietnia 2012 roku został skazany przez sąd w Nowym Jorku na karę 25 lat pozbawienia wolności oraz 15 milionów dolarów grzywny.

RadioZET.pl/PAP