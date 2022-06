Biden odtajnił dane wywiadu ws. planów Putina. "Zderzyliśmy się ze ścianą"

Wojna w Ukrainie toczy się od 24 lutego. Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia specjalnej "operacji wojskowej" w Donbasie, której celem miała być "demilitaryzacja i denazyfikacja Ukrainy". W rzeczywistości Rosja rozpoczęła brutalną inwazję na pełną skalę.

Biden musiał odtajnić dane wywiadu ws. wojny w Ukrainie

CNN podaje, że w przededniu rosyjskiej inwazji Joe Biden zadecydował o odtajnieniu danych wywiadowczych dotyczących planów Putina. – Kiedy nasi decydenci, po otrzymaniu informacji wywiadowczych, rozpoczęli rozmowy z sojusznikami, zderzyli się ze ścianą sceptycyzmu – powiedział dyrektor Wywiadu Narodowego Avril Haines.

– W konsekwencji prezydent Biden wrócił do nas i powiedział, że musimy odtajnić jak najwięcej informacji, by zapewnić, że pozostali będą wiedzieli tyle, co my. Dzięki temu mieliśmy ponownie wrócić do bardziej konstruktywnych rozmów na temat zaplanowania odpowiedzi na rosyjską inwazję – wyjaśnił.

Haines przyznał, że USA "podzieliło się mnóstwem informacji ze swoimi sojusznikami i partnerami", rozwijając przy tym "mechanizm dzielenia się", który może być wykorzystany w przyszłości.

RadioZET.pl/PAP