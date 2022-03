Biden ostrzega Putina. „Rosja zapłaci wysoką cenę, jeśli użyje broni chemicznej”

Wojna w Ukrainie planowana była przez Rosję jako błyskawiczna operacja. Ukraina, wspomagana dostawami broni z krajów demokratycznych, postawiła jednak zdecydowany opór. Wojska rosyjskie posuwają się bardzo wolno, a większość dużych miast ciągle broni się przed siłami inwazyjnymi.

Rosja przyjęła więc taktykę zastraszania ludności cywilnej przez ataki na domy i bloki mieszkalne. Wśród coraz to nowych powodów ataku wskazywanych przez rosyjską propagandę zaczęły pojawiać się zarzuty o przygotowywaniu przez Ukrainę wespół z USA broni biologicznej lub chemicznej w tajnych laboratoriach. Według Stanów Zjednoczonych to przygotowywanie gruntu pod prowokację i użycia takiej właśnie broni na ukraińskiej ludności cywilnej. Joe Biden odniósł się do informacji dostarczonych mu przez wywiad ostrzegając Putina, że „Rosja zapłaci wysoką cenę, jeśli użyje broni chemicznej”.

Rosja może użyć broni chemicznej? Biden: jeśli to zrobi, zapłaci wysoką cenę

Służby wywiadowczej USA wielokrotnie informowały z wyprzedzeniem o możliwych planach Rosji dotyczących napaści na Ukrainę. Wskazywano między innymi, jakich prowokacji chciał użyć Putin, z dość sporą dokładnością przewidziano także początek faktycznego najazdu na naszego sąsiada.

W ostatnich dniach wywiad USA wskazywał Białemu Domowi, że Rosja może szykować atak chemiczny lub biologiczny na ukraińską ludność cywilną. Z tego właśnie powodu w rosyjskiej propagandzie na temat wojny zaczęły pojawiać się informacje, że Ukraina razem z USA pracowała nad takimi zabronionymi przez konwencje rozwiązaniami w tajnych laboratoriach.

Joe Biden w czasie ogłaszania nowych sankcji nałożonych na Rosję odniósł się także do doniesień o możliwych rosyjskich zamiarach przeprowadzenia ataku chemicznego lub biologicznego.

Nie mogę nic powiedzieć na temat informacji wywiadowczych, ale jeśli Rosja użyje broni chemicznej, zapłaci za to wysoką cenę. Joe Biden

Służby ukraińskie alarmowały, że Rosja chce doprowadzić do wybuchu magazynów z amoniakiem. Joe Biden zastrzegł wcześniej, że USA nie będą walczyć przeciwko Rosji na Ukrainie, dodając, że bezpośrednia konfrontacja NATO i Rosji oznaczałaby „III wojnę światową”.

