Biden zwołał naradę państw NATO. „Ukraina tej bitwy nie może przegrać”

Bitwa o Donbas ma według analityków przesądzić o losach wojny w Ukrainie. Konflikt może zakończyć się na 7 różnych sposobów, tylko odbicie terenów na wschodzie i południu kraje daje Ukrainie szansę na w miarę korzystne wyjście z konfliktu.

- Ukraina toczy poważną bitwę i tej bitwy nie może przegrać. Jesteśmy tego bardzo świadomi i wspieramy obronę Ukrainy - poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Broniący się kraj dostaje coraz poważniejsze wsparcie ze strony NATO. USA dostarczyły już część przyznanego sprzętu wartego 800 mln dolarów, decyzję o wysłaniu dostaw podjęły także Włochy.

Spotkanie państw NATO i UE. Tematem sytuacja w Ukrainie

Jakub Kumoch został zapytany na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia o tematy i inicjatywy, jakie zamierza podjąć podczas spotkania z przywódcami krajów NATO i Unii Europejskiej prezydent Andrzej Duda.

Odpowiedział, że nie może ich ujawniać, zastrzegł jednak przy tym, że Polska opowiada się za wspieraniem Ukrainy pomocą materialną. Oznacza to zapewne dostawy broni, w tym ciężkiego sprzętu.

W ocenie Kumocha wśród przywódców państw Zachodu jest pełna świadomość tego, że Ukraina tej wojny przegrać nie może.

- Nie istnieje coś takiego, jak kompromis z Putinem, rysowanie granic na mapie danego państwa. To by rozpaliło całą Europę. Ukraina musi tę wojnę wygrać i Zachód musi w tym pomóc. Jeżeli tego nie zrobi, to będą kolejne ofiary rosyjskiej agresji – stwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Kumoch wskazał, że Polska popiera rozszerzenie NATO i przyjęcie do Sojuszu Szwecji i Finlandii. Ta kwestia także może być dyskutowana na spotkaniu.

