Birmingham. W niedzielę po północy doszło do serii ataków z użyciem noża. Informacji o liczbie rannych nie potwierdziły na razie ani władze, ani policja, która w wydanym oświadczeniu wspomniała jedynie o wielu rannych. Jak jednak informuje BBC, w atakach zginęła jedna osoba, a siedem zostało rannych.

Świadek, cytowany przez BBC, mówi, że zdarzenie wyglądało na walkę pomiędzy dwoma grupami młodzieży, czasie której w pewnym momencie użyto noży. Może to wskazywać, że zdarzenie nie miało charakteru terrorystycznego, lecz kryminalny.

Policja odnotowała łącznie cztery incydenty. Poszukiwana jest obecnie jedna osoba. Ponadto w ocenie policji ataki nie miały podłoża terrorystycznego, a kryminalne. - Nie znaleźliśmy żadnych powiązań między poszkodowanymi - powiedział BBC nadinspektor Steve Graham. Sprawca miał napadać na przypadkowe osoby.

Do pierwszego incydentu doszło ok. godz. 00.30 w nocy z soboty na niedzielę w centrum miasta, a wkrótce potem w najbliższej okolicy miały miejsce kolejne przypadki użycia noży. Jak mówił rano Andy Street, burmistrz hrabstwa metropolitalnego West Midlands, wygląda na to, że te incydenty były ze sobą powiązane.

Premier Boris Johnson podziękował służbom ratunkowym, „które ciężko pracują na miejscu zdarzenia”.

RadioZET.pl/ PAP/ BBC