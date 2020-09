Seria ataków nożem w Birmingham (Wielka Brytania). Ucierpiało co najmniej osiem osób – przekazała agencja Press Association. Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że zdarzenia przypominały walkę między grupami młodzieży. „W okolicy odnotowano serię dźgnięć nożem” – relacjonuje incydenty telewizja Sky.

Seria ataków nożem w Birmingham. Służby przekazują jedynie zdawkowe informacje o wielu osobach rannych i serii incydentów, która wygląda na powiązaną.

- Wiemy o wielu rannych, ale w tej chwili nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ilu i jak poważnie - przekazała policja w West Midlands.

Seria ataków nożem w Birmingham. "Były ze sobą powiązane"

Do pierwszego incydentu doszło ok. godz. 00.30 w nocy z soboty na niedzielę w centrum miasta. Po przybyciu policji na miejsce niedługo później doszło do kolejnych ataków z użyciem noża. Kryminalni wydzielili strefy oklejając je taśmą lub stawiając zasłonę.

Inny ze świadków przekazał natomiast, że zdarzenie wyglądało na walkę pomiędzy dwoma grupami młodzieży. W pewnym momencie w ruch poszły noże. To wskazywałoby na jego kryminalny, a nie terrorystyczny charakter.

Andy Street, burmistrz hrabstwa metropolitalnego West Midlands przyznał, że seria incydentów z użyciem noża, dowodzi, że ataki były ze sobą powiązane. Zaznaczył, że wciąż trwają ustalenia dotyczące motywacji nożowników. - Dziś rano miasto pozostaje otwarte, ale ludzie są proszeni o unikanie obszaru otaczającego Hurst Street, podczas gdy policja prowadzi tam dochodzenie - napisał na Twitterze Street.

