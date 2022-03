Bitcoin zamiast rubla? Rosjanie przerzucają się na kryptowaluty

Wojna w Ukrainie coraz bardziej osłabia sytuację gospodarczą Rosji. Eksperci szacują, że agresora może czekać bankructwo. Czy rosyjski system finansowy wytrzyma równoczesne odcięcie od systemu SWIFT, masowe wypłaty gotówki, obniżenie wartości rubla, spadki na giełdzie i międzynarodowe sankcje gospodarcze?

Równocześnie polski rząd spieszy z pomocą ukraińskim firmom. Przedsiębiorcy, którzy ewakuowali się z Ukrainy otrzymają bezpłatną przestrzeń biurową w Warszawie. Polska Agencja Inwestycji i Handlu pokryje wszystkie koszty ich działalności, a także doradzi w uzyskaniu pomocy publicznej

Wojna w Ukrainie. Rosjanie wybierają Bitcoina zamiast rubla

Bitcoin budzi w Rosji największe zainteresowanie od maja 2021 roku. Rubel notuje ogromne spadki z powodu podjętych przez Wladimira Putina działań zbrojnych przeciwko Ukrainie. Rosjanie, chcąc ratować wartość swojego majątku, uciekają w kryptowaluty. Wolumen handlu na parze BTC/RUB wzrósł do 9-miesięcznego maksimum.

We wtorek (1 marca 2022) za jednego Bitcoina trzeba zapłacić 44,5 tysiąca dolarów, jest to równowartość 189 tysięcy złotych. Natomiast rubel kosztuje teraz 0,0097 dol. amerykańskiego, czyli 0,041 złotego.

Francuska firma analityczna Kaiko poinformowała, że wolumen bitcoinów denominowanych w rublach wzrósł w dniu wybuchu wojny w Ukrainie (czwartek 24 lutego 2022) do prawie 1,5 mld rubli, czyli ok. 60 mln złotych. Duży wpływ ma na to również fakt wycofania się zagranicznych inwestorów. Podmioty obawiające się zaostrzenia zachodnich restrykcji rezygnują z rubla.

RadioZET.pl

Osoby, które mają chęć i możliwość udzielenia wsparcia Ukrainie mogą wziąć udział w zbiórce Radia ZET na rzecz ofiar wojny. https://www.fundacjaradiazet.pl/Pomoc-dla-Ukrainy

